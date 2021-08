Bauru terá mutirão de vacinação contra a Influenza neste sábado (7)

Agendamento já está liberado

Da Redação

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, vai aplicar a vacina contra a Influenza para todos os interessados com seis meses de idade ou mais neste sábado (7), das 8h às 12h. Serão 11 pontos de vacinação, e antes é obrigatório o agendamento no site da Prefeitura de Bauru (www.bauru.sp.gov.br/agendamentovacinas), ou no banner destacado em vermelho no site.

O agendamento já está liberado. Ao entrar na página, a pessoa deve escolher a vacina da H1N1, e duas opções estarão disponíveis. Uma é apenas para pessoas com 18 anos ou mais, e outra para todas as pessoas a partir de seis meses. Essa separação é necessária pois três pontos de vacinação serão voltados apenas a pessoas com 18 anos ou mais, na Etec, Casa da Mulher e Promai. Os demais pontos de vacinação serão para todas as pessoas com seis meses ou mais, independente de idade. Ao todo, foram disponibilizadas 5.000 doses para este sábado.

A vacina da gripe – Influenza protege da H1N1, H3N2 e Influenza B, sendo aplicada em dose única e oferecida anualmente pelo Ministério da Saúde. Na unidade, no horário marcado, a pessoa deve apresentar RG e CPF, e aqueles que já tomaram a vacina da Covid-19 devem também levar o cartão onde consta a aplicação desta, pois é necessário um intervalo mínimo de 15 dias entre as vacinas.

PONTOS DE VACINAÇÃO NO SÁBADO – INFLUENZA

UBS Chapadão/Mendonça

Rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15

UBS Jd. Godoy

Alameda Flor do Amor, quadra 10

UBS Centro

Rua Quintino Bocaiúva, 5-45

UBS Redentor

Rua São Lucas, 3-30

UBS Independência

Rua Cuba – quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)

UBS Distrito de Tibiriçá

Rua Carmelo Zamataro, s/n

USF Santa Edwirges

Alameda Tróia, quadra 11

USF Pousada da Esperança

Rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105

Casa da Mulher (aplicação somente para pessoas com 18 anos ou mais)

Avenida Nações Unidas, 27-28 – Vila Universitária

Etec (aplicação somente para pessoas com 18 anos ou mais)

Rua Virgílio Malta, 12-70

Promai (aplicação somente para pessoas com 18 anos ou mais)

Praça Rodrigues de Abreu, 3-60 – Centro