Botucatu fecha mais um mês com saldo positivo na criação de postos de trabalho

Por mais um mês, a cidade de Botucatu apresenta saldo positivo na geração de postos de trabalho. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Governo Federal, apontaram saldo de 41 novas oportunidades na relação de admissões e demissões no último mês de junho.

No ano, o saldo alcançou o número positivo de 1081 postos de trabalho, nos setores do Comércio, Serviços, Indústria, Agropecuária e Construção Civil.

“Esse ritmo positivo de criação de vagas de emprego nos deixa bastante felizes e nos indicam um futuro ainda mais promissor, levando em conta a construção do Distrito Industrial 4, e a recuperação total das empresas e indústrias com o fim da pandemia”, afirmou Junot de Lara Carvalho, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda.

Outro dado interessante é o de empresas formalizadas no último mês de julho em Botucatu. Foram 78, sendo a maioria delas nos setores de Serviços e Comércio.

O principal investimento no Município visando a geração de novos empregos é a construção do Distrito Industrial 4, em área ao lado do Distrito 3. A área já teve as ruas abertas, instalação de guias e sarjetas e da estrutura de energia elétrica e esgoto.

A expectativa do Poder Público Municipal é de que até o fim de 2021 o local já esteja totalmente pronto para receber novas empresas e indústrias.