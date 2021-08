Disputando a Stock Car e são-paulino, Massa tem encontro com a delegação do SP

Massa é atualmente o 21° colocado da Stock Car 2021

Da Redação

O piloto botucatuense Felipe Massa se prepara para a etapa deste final de semana da Stock Car, categoria a qual disputa, em Curitiba.

Enquanto se prepara para os treinos, o ex-piloto de Fórmula 1 se encontrou com a delegação do São Paulo, que enfrenta o Athletico-PR neste sábado, 7 de agosto, as 18 horas.

Massa, que é torcedor declarado do São Paulo, já esteve em diversas oportunidades em eventos com o time. Dessa vez, o botucatuense encontrou-se com o técnico Hernan Crespo.

Massa é atualmente o 21° colocado da Stock Car 2021, com 56 pontos. Já o São Paulo é o 17° colocado no Campeonato Brasileiro, com 12 pontos e ocupa a zona de rebaixamento do torneio.