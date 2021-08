Populares ajudam a extinguir incêndio em carro no Centro de Botucatu

Causas são desconhecidas e danos materiais ainda serão avaliados

Da Redação

Um Volkswagen Gol foi atingido por um princípio de incêndio no final da manhã desta sexta-feira, 6 de agosto, em Botucatu.

O fato ocorreu no cruzamento da avenida Dom Lúcio com a rua General Marcondes Salgado, nas proximidades da Associação Atlética Botucatuense (AAB).

Conforme relato do Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio são desconhecidas. O proprietário do veículo conseguiu extinguir as chamas que consumiam partes do motor, com ajuda de populares. Foram usadas mangueiras de água para o combate.

Não houve feridos e os danos materiais ainda serão avaliados.