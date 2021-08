Secretaria da Fazenda disponibiliza nova opção de consulta de débitos de veículos

Proprietário também poderá realizar a consulta diretamente no SIVEI

Da Redação

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo disponibilizou nova opção de consulta aos débitos do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA). A partir de agora o proprietário também poderá realizar a consulta de débitos vinculados ao CPF ou CNPJ por meio do SIVEI – Sistema de Veículos.

Dessa forma, além da consulta por placa e Renavam, já existente no Portal da Secretaria, o proprietário também poderá realizar a consulta diretamente no SIVEI. Implementado em outubro de 2017, o sistema tem como o objetivo facilitar a vida do cidadão contribuinte, a partir do acesso online a processos de solicitação dos benefícios fiscais, como o IPVA e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços (ICMS) e consulta de débitos, eliminando a necessidade de deslocamento até um Posto Fiscal ou unidade de atendimento.

Ao acessar o SIVEI, o cidadão visualizará, no menu superior da tela inicial, três abas: Pedidos Solicitados, Novo Pedido e IPVA. Basta clicar em IPVA e depois em “consulta de débitos” (imagem abaixo).