Covid-19: casos caem 6,21% na semana em Botucatu

Da Redção

Às vésperas da segunda etapa da vacinação em massa, Botucatu teve queda registrada de 6,21% em novos casos de Covid-19, conforme levantamento do Notícias junto a dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde divulgado neste sábado, 7 de agosto de julho. Foram 166 novos casos do coronavírus registrados na Cidade na última semana.

O valor registrado de 31 de julho a 7 de agosto mostra tendência de nova queda nas infecções, em comparação com o que houve entre 25 e 31 de julho, quando houve novo crescimento, dessa vez de 24,6%, com 177 botucatuenses diagnosticados com o novo coronavírus.

Botucatu tem 17.351 casos confirmados da enfermidade desde o início da pandemia. Até o momento, 14 moradores estão internados para tratamento em hospitais, com outros 169 estando em quarentena domiciliar obrigatória. A pandemia ainda matou 286 pessoas na Cidade.

Neste sábado a Secretaria Municipal de Saúde não emitiu o balanço de sua semana epidemiológica.