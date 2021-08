Espaços Culturais de Bauru retomam o atendimento presencial ao público por meio de agendamento

O sistema de agendamento otimiza a organização nos atendimentos

Da Redação

Com a flexibilização das medidas de prevenção a COVID-19, os espaços culturais da Secretaria Municipal de Cultura vão retomar gradativamente o atendimento presencial.

Para consultas ao acervo documental dos Museus Histórico e Ferroviário Regional de Bauru, os pesquisadores devem agendar previamente por meio do link: https://forms.gle/jmDadtRwHgrVSPoA8

O sistema de agendamento otimiza a organização nos atendimentos e, por meio das respostas no formulário, será possível o mapeamento dos documentos mais consultados que receberão prioridade nos processos de digitalização e difusão.

Pinacoteca

A Pinacoteca Municipal e Casa Ponce Paz reabre as portas com a exposição “Percursos da Arte Brasileira”, com artistas Dinda, Elena Greiner, Frei Pedro Pinheiro, Irmãos Ponce Paz, Teco Costa e Terê Machado, na Casa Ponce Paz.

O “Percurso” propõe um encontro com obras de diferentes modalidades e técnicas, destacando a multiplicidade de expressões artísticas. As visitas já podem ser previamente agendadas com horários disponíveis a partir do dia 16 de agosto no link: https://forms.gle/GwdcS9QM9vAuR8gU9

Galeria Municipal

A Galeria Municipal Angelina Messenberg recebe a exposição Horizontes Internos com obras das fotógrafas Marcia Gadioli, Rosa Esteves e Vera Albuquerque e texto curatorial de Vera d’Horta. A montagem apresenta uma seleção de fotografias sob a temática urbanidade e memória. Os agendamentos, com horários disponíveis a partir do dia 16 de agosto, já estão abertos por meio do link: https://forms.gle/dH88DR3BQxLW2gGF6

Museu Ferroviário

A área expositiva do Museu Ferroviário Regional de Bauru passa por readequação de toda parte elétrica para receber a nova exposição, totalmente reformulada e com recursos tecnológicos interativos e acessíveis. A praça Kaingang também receberá banheiros acessíveis inteiramente reformados. A nova exposição contará com painéis interativos, simulador de passeio de Maria Fumaça, sonorização ambiente e muito mais.

Para aqueles que estão com saudades do Museu Ferroviário e já querem conhecer algumas dos recursos que estarão disponíveis na nova expografia é possível fazer uma visita virtual durante esse período de reformas e readequação por meio do link: https://www.meutour360.com/tour-360/tour-virtual-museu-ferroviario-regional-de-bauru

Museu Histórico

O Museu Histórico foi um dos vencedores do edital do Fundo de interesses difusos (FID) da Secretaria de Justiça e cidadania do Governo do Estado de São Paulo, e já está em fase de licitação para o início das obras do novo museu na antiga estação ferroviária da Cia. Paulista.

O local será restaurado e receberá uma exposição dinâmica, com recursos tecnológicos e acessibilidade. No momento a equipe dedica-se a reorganização do acervo histórico e de imagem e som, com procedimentos de digitalização de fotografias e documentos e catalogação de todo acervo físico.

Bibliotecas

A Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu (Central) está com previsão de recebimento das obras para o mês de agosto.

Ensino às Artes

A Divisão finaliza o processo de seleção para as vagas nos cursos de violão, leitura musical e flauta doce. As aulas da DEA estão acontecendo em formato online e irão retornar gradualmente as aulas presenciais. Ainda não há previsão de abertura de novas turmas presenciais.

Orquestra Sinfônica Municipal e Banda Sinfônica Municipal

A Banda e a Orquestra estão em processo de seleção de alunos bolsistas. As aulas continuam online, com a previsão de retornar gradualmente por naipe, a partir do dia 16/8, seguindo os protocolos de segurança.

Companhia Estável de Dança

A Companhia Estável de Dança conta com oito bailarinas e um bailarino e já retomou as atividades presenciais, com aulas individuais e em dupla. A previsão é de retornar gradualmente as aulas em grupo a partir do dia 16/8, com atividades de segunda a sexta, das 14h às 17h, seguindo os protocolos de segurança.

Teatro Municipal

O Teatro está liberado apenas para lives e gravações, com no máximo 15 pessoas, por orientação de um parecer do SESMT.

Há um novo projeto de climatização para o Teatro em licitação e não há uma previsão da Secretaria de quando será o retorno definitivo às atividades normais com público.