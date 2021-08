Tribunal de Justiça de SP divulga Concurso Público com 845 vagas para escrevente técnico judiciário

Interessados podem efetuar as inscrições até às 16h do dia 2 de setembro

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ – SP) divulgou a abertura de um novo Concurso Público destinado ao provimento de 845 vagas para o cargo de escrevente técnico judiciário.

Conforme a publicação do edital, as vagas são distribuídas entre as regiões administrativas judiciárias das seguintes localidades: São Paulo (460); Araçatuba (35); Bauru (40); Campinas (70); Presidente Prudente (45); Ribeirão Preto (55); Santos (30); São José do Rio Preto (40); São José dos Campos (35); Sorocaba (35). Vale ressaltar que dentre as oportunidades citadas, há inclusão de vagas para as pessoas que se enquadram em critérios específicos do edital.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário que os candidatos possuam ensino médio completo e tenham 18 anos de idade completos até a data da posse. Quando contratados, os profissionais serão beneficiados com salário mensal no valor de R$ 4.981,71, além de benefícios como auxílios para alimentação, saúde e transporte, e a jornada de trabalho semanal será de 40 horas para o exercício de suas funções.

Procedimentos para participar

Os interessados podem efetuar as inscrições no período de 30 de julho de 2021 até às 16h do dia 2 de setembro deste mesmo ano, exclusivamente via internet, no site da Vunesp, mediante o pagamento de R$ 79,00 de taxa de participação até o dia 3 de setembro de 2021.

Seleção

Como forma de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados em duas etapas, sendo a primeira composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser aplicada no dia 31 de outubro de 2021. Dito isto, a prova terá duração de cinco horas e será composta por questões de múltipla escolha, distribuídas entre os conteúdos de língua portuguesa, conhecimentos em direito, atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico.

Já a segunda etapa consiste em prova prática de formatação e digitação, que será aplicada somente aos candidatos habilitados e com a melhor classificação na prova objetiva, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Este Concurso Público terá validade de um ano, a contar da data da homologação, prorrogável por igual período, a critério do TJ – SP.