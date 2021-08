Vacinação em massa: estudo constata queda de 80% em novos casos de Covid-19de Botucatu

Aplicação da 2ª dose da vacinação em massa em Botucatu começa neste domingo, 08

Da Redação

Desde que foi escolhida como palco de uma pesquisa inédita da vacina Oxford-AstraZeneca, que teve seu início marcado pela vacinação em massa de sua população adulta, Botucatu virou sinônimo de esperança.

A iniciativa da pesquisa, realizada pelo infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) Dr. Carlos Magno Fortaleza, contou com a parceria entre Prefeitura de Botucatu, Governo Federal, Fiocruz, Unesp, HCFMB e Fundação Gates. O estudo continua em andamento e seu objetivo é mostrar a real dimensão de como esse imunizante impacta na redução do número de casos, internações e mortes por Covid-19, além de servir de referência para outros países do mundo que o aplicam.

Cerca de 80 mil pessoas foram imunizadas entre os meses de maio e junho na primeira etapa do estudo. Neste domingo, 8, haverá outra ação de vacinação em massa para aplicar a segunda dose do imunizante.

O grande diferencial desse projeto é o sequenciamento genético, que é feito pelo Laboratório de Biologia Molecular (LBM) do HCFMB. O LBM é responsável por analisar e sequenciar todas as amostras positivas que fazem parte do estudo. Os resultados mostrarão exatamente qual é a efetividade da vacina da AstraZeneca em relação a casos graves, internação, necessidade de ventilação mecânica e óbitos. Até agora, cerca de 30 mil amostras já foram sequenciadas.

As análises já mostram resultados positivos: Botucatu registra, após a ação de vacinação em massa, uma redução de 82,7% na média diária de novas notificações de casos de COVID-19, além da queda de internações em UTI ou enfermaria de 84,5%.

Em dois meses, o HCFMB registrou queda de 71% de internações em UTI ou enfermaria de moradores de Botucatu. Apesar de alta, esta porcentagem ainda não reflete na ocupação de leitos de UTI, já que o HCFMB é reconhecido pelo Governo do Estado de São Paulo como referência no tratamento dos casos graves da COVID-19, e atende 68 municípios da nossa região.

Pesquisadores que acompanham o estudo de efetividade da vacina consideram a queda de casos e internações como reflexo da primeira dose da Oxford/AstraZeneca. O acompanhamento contínuo dos números pode reforçar essa relação a partir deste final de semana, quando ocorre a aplicação da segunda dose.

Como será a aplicação da segunda dose?

A aplicação da 2ª dose da vacinação em massa em Botucatu começa neste domingo, 08. Todas as pessoas que receberam a 1ª dose no dia 16 de maio, Dia D de Vacinação em Massa, deverão se dirigir ao mesmo local onde receberam a 1ª aplicação, neste domingo, 08.

Isso vale para todos que possuem em suas carteirinhas de vacinação a 2ª dose agendada para o dia 08 ou para o dia 09.

O processo de imunização ocorrerá da mesma forma que ocorreu em maio. Cada cidadão deverá comparecer ao local onde recebeu sua primeira dose portando CPF, um documento de identificação com foto (RG, CNH ou passaporte) e a carteirinha de vacinação indicando a 1ª dose.

Cidadãos que têm em sua carteirinha a 2ª dose programada para outras datas, como 14 e 21 de agosto, por exemplo, devem aguardar essas datas e não buscar a antecipação da dose.

O horário de vacinação respeitará a seguinte escala por faixa etária:

– Das 08 às 10 horas: Moradores com idades entre 51 e 60 anos;

– Das 10 às 12 horas: Moradores com idades entre 41 e 50 anos;

– Das 12 às 15 horas: Moradores com idades entre 31 e 40 anos;

– Das 15 às 18 horas: Moradores com idades entre 18 e 30 anos.