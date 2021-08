Polícia apreende mais de 570 comprimidos de ecstasy e outras drogas em carro na Major Matheus

Também foram apreendidas cocaína, crack e outras drogas sintéticas

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Botucatu efetuou nova apreensão de entorpecentes na noite deste domingo, 8 de agosto. O fato ocorreu na Rua Major Matheus.

Consta que um veículo trafegava pela via quando foi abordado pela viatura devido ao comportamento suspeito. No interior do veículo foram encontradas 823 gramas de cocaína, 1,53 quilo de crack, 42 gramas de MD (droga sintética alucinógena) e 570 comprimidos de extasy, totalizando 187 gramas.

Um homem foi preso, sendo que um casal também levado a delegacia sob investigação.