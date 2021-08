SP ultrapassa marca de 40 milhões de vacinas contra COVID-19 aplicadas

Entre o total absoluto de vacinas, 28,5 milhões são referentes à primeira dose

Da Redação. Foto: Demetrius Leite

O Estado de São Paulo ultrapassou a marca de 40 milhões de doses de vacina contra COVID-19 aplicadas na população. Às 10h58 desta segunda-feira (9), o Vacinômetro marcou 40.114.982 doses aplicadas em toda a campanha.

Além disso, considerando a estimativa geral de moradores de SP, mais de 25% já possui esquema vacinal completo, composto por duas doses no caso dos imunizantes do Butantan/Coronavac, Fiocruz/Astrazeneca/Oxford e da Pfizer, ou por dose única da Janssen. Cerca de 64% da população absoluta já recebeu ao menos uma dose.

Considerando somente os adultos, este índice está próximo de atingir 84% e deve ser integralmente alcançado até a próxima segunda-feira (16), o “Dia da Esperança”. Nesta terça-feira (10), tem início a imunização da faixa etária de 18 a 24 anos, o último grupo de adultos a ser alcançado nesta fase do cronograma.

Entre o total absoluto de vacinas aplicadas até o momento, 28,5 milhões são referentes à primeira dose, 10,4 milhões de segunda e 1,1 milhão de dose única.

São Paulo é o Estado que mais vacina no Brasil, em números absolutos, e segue avançando com o calendário com celeridade à medida que as remessas são entregues pelo Ministério da Saúde, contando com uma logística ágil e organizada para distribuição às 645 cidades.

A evolução diária da campanha pode ser acompanhada no painel completo do Vacinômetro, no site https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/ . Nele, qualquer pessoa tem acesso a dados detalhados sobre doses aplicadas por município, distribuição de doses, ranking de vacinação, ranking de aplicação das doses distribuídas, evolução da aplicação de doses e estatísticas gerais do PEI.

Pré-cadastro virtual

Quem faz parte dos públicos-alvo da campanha pode realizar um pré-cadastro no site Vacina Já, que facilita o andamento da imunização tanto para o usuário quanto para os profissionais de saúde. O preenchimento do formulário não é obrigatório, mas leva de um a três minutos e economiza até 90% do tempo de atendimento nos postos de vacinação.

Também é possível fazer o cadastro por meio de um assistente virtual no Whatsapp, fruto de parceria entre as Secretarias de Comunicação e da Saúde. O chatbot oferece ainda informações confiáveis sobre o Plano Estadual de Imunização, incluindo o calendário de vacinação atualizado, dados sobre o Plano São Paulo e tira-dúvidas sobre o coronavírus.

Para acessar o serviço no WhatsApp, basta adicionar o número +55 11 95220-2923 à lista de contatos e enviar um “oi” ou clicar no link wa.me/551.