Botucatu terá atendimento itinerante gratuito da Defensoria Pública da União na próxima semana

Serviço gratuito destina-se a pessoas com renda familiar de até R$ 2 mil

Da Redação

A Defensoria Pública da União (DPU) realizará entre os dias 16 e 20 de agosto um atendimento itinerante em Botucatu. A ação faz parte do projeto DPU para Todos, que tem o objetivo de levar os serviços prestados pela DPU a locais que não contem com unidade da Instituição.

Serão atendidos casos que sejam de competência da Justiça Federal, como contestação de auxílio emergencial negado, previdência social, saúde, entre outros. O serviço gratuito destina-se a pessoas com renda familiar de até R$ 2 mil. Para evitar aglomerações, será necessário agendamento prévio por telefone, diretamente com a DPU.

O evento será sediado nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), nos bairros da Cohab I, Jardim Central, Distrito de Rubião Júnior, Jardim Panorama e Jardim Ciranda. Cada dia, o atendimento será em um CRAS. Após realizar o agendamento prévio por telefone, os interessados deverão comparecer ao local na data e no horário marcados, munidos de seus documentos pessoais, comprovante de endereço atualizado, carteira de trabalho e documentos relativos à questão que deseja tratar.

Sobre auxílio emergencial, a DPU lançou um hotsite com as informações mais importantes relacionadas ao assunto, como as principais demandas de negativa do benefício e listagens de documentos necessários para o ajuizamento de ações.

DPU para Todos em Botucatu

Horário: 9h às 16h

Agendamento: (14) 3811 3667

Data: 16/8, local: CRAS Região Sul – Av. Mário Barbiéris, 470, Cohab I

Data: 17/8, local: CRAS Região Central – Rua 7 de Setembro, 198, Jardim Central

Data: 18/8, local: CRAS Região Oeste – Rua Caetano Vidotto, 231 – Vila Formosa – Distrito de Rubião Júnior

Data: 19/8, local: CRAS Região Norte – Rua Hermínio Marco Calonego, 28 – Jardim Panorama

Data: 20/8, local: CRAS Região Leste – Rua Domingos Cariola, s/n, Jardim Ciranda