Botucatu: vacinação em massa contra a Covid-19 contou com apoio de 1.300 profissionais da Saúde

Aviso da continuação da segunda dose

As pessoas que não conseguiram ir até os locais de vacinação tomar a segunda dose do imunizante, deverão procurar as Unidades de Saúde mais próximas de casa a partir desta terça-feira, 10. Haverá oportunidade também no próximo sábado, 14, onde as vacinas serão aplicadas no ginásio Paralímpico e Complexo Esportivo Heróis do Araguaia, das 08h às 17h.