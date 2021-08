Capacitação para modalidades paralímpicas tem início em Botucatu

Foco do curso neste ano são as modalidades vôlei sentado, goalball, bocha e natação paraolímpica

Começou nesta terça-feira, 10, o Programa de Desenvolvimento Paralímpico do Estado de São Paulo, PARADENS – Etapa Botucatu.

A abertura do curso gratuito de capacitação em modalidades paralímpicas contou com a presença do Secretário de Estado de Esportes, Aildo Rodrigues Ferreira, da Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, do Prefeito Mário Pardini, do presidente da Câmara dos Vereadores Rodrigo Palhinha, além de vereadores, secretários municipais e profissionais do esporte botucatuense.

“É uma oportunidade muito importante para os profissionais de educação física da Cidade e também para nós, poder público, de nos capacitarmos e oferecermos qualidade no atendimento paradesportivo. Receber um evento do Governo Estadual como esse é também confirmar a importância de Botucatu no cenário esportivo de São Paulo”, afirmou Geraldo Pupo, Secretário Municipal de Esportes.

A capacitação técnica, que vai até o próximo dia 13, tem como publico alvo professores de educação física, estudantes de educação física do último ano de graduação e professores da rede pública de ensino não-formados em educação física, mas que atuam em aulas com conteúdo esportivo.

O foco do curso neste ano são as modalidades vôlei sentado, goalball, bocha e natação paraolímpica.

