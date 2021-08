Região de Botucatu tem 28 vagas abertas no Programa Aprendiz da Sabesp

Processo será totalmente no formato virtual

Da Redação

As inscrições para o Programa Aprendiz 2021 da Sabesp foram prorrogadas e se encerram às 14h de quarta-feira, dia 11/8, exclusivamente pelo site www.concursosfcc.com.br. Na região há 28 vagas nos municípios de Botucatu, São Manuel, Agudos, Boituva, Capela do Alto, Cesário Lange, Charqueada, Ibiúna, Laranjal Paulista, Pederneiras, Piedade, Porangaba, Salto de Pirapora, São Roque e Tatuí.

A seleção oferece, no total, 495 vagas na Companhia, distribuídas na Região Metropolitana de São Paulo, interior e litoral.

As vagas são destinadas a estudantes do 1º ou 2º ano do Ensino Médio e EJA – Ensino de Jovens e Adultos, de instituições de ensino pública ou privada, com idade mínima de 14 anos e máxima de 22 anos e 6 meses, no ato da admissão.

Processo seletivo

O processo será totalmente no formato virtual, respeitando-se as restrições sanitárias e a saúde de todos. A Fundação Carlos Chagas será responsável pela seleção dos candidatos, que será feita por meio de análise do histórico escolar (das notas de Português e Matemática do último ano cursado), gerando um ranking de classificação.



O programa é uma parceria entre Sabesp e Senai-SP, que atua na qualificação e formação técnico profissional de Assistente Administrativo. Para esta edição, além das vagas reservadas para deficientes, conforme a legislação, a Sabesp reservou 35 vagas especificamente para adolescentes pertencentes à rede de proteção de egressos do trabalho infantil, coordenada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo. Outra novidade é a adoção do sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas.

Os aprendizes terão direito ao salário no valor de R$ 550, incluindo benefícios como vale refeição, vale transporte, assistência médica e seguro contra acidentes pessoais. O contrato terá duração máxima de 18 meses e, ao término do programa, receberão certificado de qualificação profissional de Assistente Administrativo pelo Senai-SP.

O programa tem importante papel social, contribuindo com a formação dos jovens ao oferecer aprendizado teórico e prático, além da troca de experiências e a integração com empregados e estagiários, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.