Vereadores aprovam mudança nas sessões da Câmara de Botucatu

Único voto contrário foi de Abelardo (Republicanos)

Da Redação

O projeto de resolução 1/2021, que visa alterar pontos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Botucatu foi aprovado em segunda votação. Sessão ocorreu na segunda-feira, 9 de agosto.

Algumas das alterações incluem: mudança do horário de início das sessões semanais para às 19h da segunda-feira; ampliação do tempo do Grande Expediente para duas horas, com fala máxima de dez minutos para cada vereador; limitação para pedidos de leitura na íntegra no Pequeno Expediente; previsão do uso de painel eletrônico e participação remota nas audiências públicas, entre outros.

Autoria da proposta é dos vereadores Lelo Pagani, Alessandra Lucchesi (PSDB), Marcelo Sleiman (DEM) e Rose Ielo (PDT). Único voto contrário foi de Abelardo (Republicanos).

De acordo com os autores do projeto, que fazem parte de comissão temporária de estudo do Regimento Interno, as mudanças buscam dinamizar e modernizar as reuniões plenárias da Câmara.

Houve tentativa anterior de Abelardo em instituir uma segunda sessão Ordinária da Câmara, as quintas-feiras, proposta rejeitada na apreciação anterior.