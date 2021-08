Botucatu: requerimento pede que atiradores do TG auxiliem no combate a incêndios

Da Redação

Mais uma linha de frente ao combate a incêndios pode ser adotada em Botucatu. É o que prevê requerimento apresentado na sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira, 9 de agosto, pelo vereador Marcelo Sleiman (DEM), ao possibilitar que atiradores do Tiro de Guerra sejam capacitados para combate a incêndios.

O requerimento é direcionado aos responsáveis pelo Tiro de Guerra 02-048 e salienta que os atiradores botucatuenses possam auxiliar na prevenção e combate às queimadas junto ao Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, integrando, assim, a Operação Corta Fogo.

Praticamente, as queimadas ocorrem diariamente e são combatidas pelo Corpo de Bombeiros, Concessionárias, Defesa Civil do Município e Brigadistas. Além do reforço de Campanhas Educativas e de conscientização ambiental, maior fiscalização e aplicação de sanções prevista em Leis, há a necessidade de aumentarmos o efetivo de brigadistas treinados e capacitados para prevenção e combate às queimadas. Como sugestão, temos observado em outros municípios que o Exército Brasileiro, além de participar da vida da população no apoio a eventos comunitários, ações cívicas sociais, campanhas de saúde pública e no socorro a vítimas de desastres naturais, atua, também, na prevenção e combate às queimadas. Diante disso, nossos atiradores do Tiro de Guerra 02-048, após capacitação e formação, poderiam integrar a operação Corta Fogo, em apoio às ações coordenadas pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretaria Municipal do Verde., justificou o vereador.