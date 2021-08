Cia Beira Serra volta aos palcos de Botucatu e região em setembro

Já estão programadas a estreia de um novo espetáculo, um mini-curso e oficinas

Da Redação

Entre acrobacias, malabarismos e palhaçadas a Companhia Beira Serra de Circo e Teatro se prepara para retornar aos palcos da região e às praças de Botucatu, para contar causos e costumes sempre inspirados pelo universo da cultura popular e caipira. Após 18 meses de restrições às atividades artísticas e culturais presenciais, devido à pandemia de Covid-19, toda a equipe da Cia retomou ensaios, treinamentos e o desenvolvimento de um novo espetáculo, com encontros na Casa da Juventude de Botucatu.

Para o mês de setembro já estão programadas a estreia de um novo espetáculo, um mini-curso e oficinas de Circo-Teatro gratuitas, em Botucatu, São Manuel e Bauru. E em outubro, o elenco da Beira Serra visitará bairros de Botucatu apresentando todas as suas produções já realizadas – “Acorda, Januário!”, “Grão: Circo da Terra”, “Café com Arco” e “Circo da Cuesta”.

“Retomamos nossos ensaios e treinamentos no começo do ano, na Casa da Juventude, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Como todo segmento profissional, tivemos que aprender a lidar com as aberturas e fechamentos do espaço público, buscando sempre nos adaptar da melhor forma possível, sem deixar o trabalho parar”, comenta Fernando Vasques, ator e fundador da Cia. Beira Serra.

Neste período, a prioridade dos artistas foi o desenvolvimento do espetáculo “O Pe®dido”, que traz o elenco da Beira Serra de volta aos palcos, mas agora numa obra mais teatral. “No início do século XX, alguns circos dividiam os shows em duas partes, uma de apresentação de habilidades circenses e outra parte teatral. Posteriormente, inúmeras companhias dedicadas exclusivamente às apresentações teatrais surgiram. A proposta neste novo espetáculo é focar exclusivamente na interpretação teatral, a partir de estudos e experimentações sobre o circo-teatro brasileiro”, afirma Mimi Tortorella, atriz e também fundadora da Cia.

A realização deste novo projeto foi possível porque “tivemos a grata surpresa de estarmos entre os 19 selecionados dentre os 838 projetos inscritos no ProAC editais 01/2020. Esse é um dos editais mais concorridos do ProAC”, destaca Tortorella.

Já em outubro, a Beira Serra apresenta o Território Beira Serra, onde dedica uma série de apresentações dos espetáculos que já compõem seu repertório aos cidadãos de Botucatu. Este projeto foi contemplado pelo edital 49/2021 do ProAC, com recursos da Lei Aldir Blanc. “A Lei foi resultado de uma grande mobilização nacional pelo amparo emergencial ao setor cultural. Trata-se de um prêmio por nosso histórico de realização em Circo e, como contrapartida, realizaremos ações em 4 comunidades de Botucatu, que ainda estão sendo definidas, mas se tratarão de bairros mais afastados do centro da cidade”, frisa Fernando Vasques.

Para acompanhar a Cia. Beira Serra de Circo e Teatro, basta procurar por “Cia Beira Serra” no Instagram e Facebook, ou acessar o site www.ciabeiraserra.com