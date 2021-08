Conchas, Itatinga e Pratânia receberão R$ 38 mil do governo estadual para rede socioassistencial

Municípios irão aplicar os recursos nos benefícios eventuais prestados aos cidadãos e às famílias

Da Redação

Três municípios da região de Botucatu receberão verbas proveninentes do Fundo Estadual da Assistência Social (FEAS), do governo paulista, para destinação à rede socioassistencial. Anúncio ocorreu na segunda-feira, 9 de agosto, pelo governador João Dória. Serão contemplados com R$ 38.38.542,05 as cidades de Conchas, Itatinga e Pratânia.

Os municípios irão aplicar os recursos nos benefícios eventuais prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.

A verba será dividida entre os municípios, sendo que Conchas receberá R$ 11.795,53; Itatinga terá disponibilizados R$ 15.473,41 e Pratânia, R$ 11.273,11.

Os Benefícios Eventuais são instrumentos da rede socioassistencial que visam prevenir e promover o enfrentamento de situações provisórias que possam fragilizar o indivíduo e sua família, evitando o agravamento da vulnerabilidade social. Auxílio natalidade, funeral, alimentação, suporte para enfrentamento de situações de calamidade pública, acesso à documentação, entre outros, são exemplos claros de benefícios eventuais.