Famesp abre processo seletivo para contratação de vigia

Inscrições serão recebidas até 16 de agosto

Da Redação

A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) divulga a abertura de processo seletivo para uma vaga de vigia por prazo determinado. As inscrições serão recebidas até 16 de agosto pelo site da Fundação (www.famesp.org.br) e a taxa é de R$35.

O profissional será contratado em regime C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho), em jornada de 40 horas semanais, para prestar serviços na Maternidade Santa Isabel, em Bauru-SP. A duração do contrato determinado poderá ser de no mínimo quatro meses e no máximo de dois anos. O salário mensal inicial, para a jornada completa de 40 horas semanais, é de R$ 1.169,15 (um mil cento e sessenta e nove reais e quinze centavos). Todos os detalhes estão no site (aba processo seletivo, unidade Maternidade Santa Isabel).

Acesse o edital aqui.