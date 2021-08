Ministro diz que mais de 70% dos adultos receberam 1ª dose da vacina

No caso da segunda dose, a aplicação foi feita em mais 30% dos brasileiros

Da Agência Brasil

Mais de 70% da população com mais de 18 anos recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. No caso da segunda dose, a aplicação foi feita em mais 30% dos brasileiros com idades acima dos 18 anos.

A informação foi destacada hoje (11) pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante cerimônia de inauguração de uma Unidade Básica de Saúde na região do Paranoá, no Distrito Federal.

Queiroga pontuou que o Brasil está próximo de chegar à distribuição de mais de 200 milhões de doses de vacinas. Conforme o painel de informações sobre a campanha de vacinação, das 184,8 milhões de doses que começaram a ser enviadas aos estados foram entregues 175,2 milhões.

O titular da pasta ressaltou que o efeito da campanha de vacinação está sendo sentido. No mês de julho, continuou, mais de 30% dos municípios do país não registraram óbitos. Queiroga defendeu a gestão do ministério e apontou ações como a compra das vacinas e o repasse de recursos

“Temos a vacina, que é esperança para por fim ao caráter pandêmico dessa doença. O Ministério da Saúde adotou uma estratégia diversificada de aquisição de vacinas, com a participação do consórcio Covax Facility, o acordo entre a Fundação Oswaldo Cruz e a AstraZeneca e as compras de doses da Pfizer, Janssen e da Coronavac, do Instituto Butantan”, declarou o ministro.

O ministro afirmou que o Brasil está entre os países que mais vacinam. Segundo o ranking sistematizado pelo grupo de mídia pública BBC, o Brasil está na quarta colocação em números absolutos, atrás de Estados Unidos, Índia e China. Quando considerada a imunização por 100 pessoas, o Brasil fica na 79ª colocação.