São Manuel terá um Bosque das Memórias para homenagear as vítimas do Covid-19 e aos profissionais da Saúde

Da Redação

A Prefeitura Municipal de São Manuel, através da coordenação do Fundo Social de Solidariedade, do apoio técnico da Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente e participação de suas diversas diretorias irá construir um espaço de restauração florestal, que visa prestar justa homenagem às vítimas do Covid-19, que perderam suas vidas devido as complicações da doença e aos profissionais da saúde que estão na linha de frente no enfrentamento da Pandemia, com o plantio de uma árvore para cada são-manuelense falecido. Município aderiu a Campanha Nacional Bosques da Memória, que é uma promoção conjunta da Rede de ONGs da Mata Atlântica – RMA, da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – RBMA e do PACTO pela Restauração da Mata Atlântica apoiada pela ONU.

A iniciativa de fazer o Bosque Municipal partiu do prefeito Ricardo Salaro e as atividades tem sido capitaneada pela presidente do Fundo Social e Vice-Prefeita Márcia Oliveira em parceria com as Diretorias afins. “Esse Bosque será uma oportunidade para que possamos, simbolicamente, demonstrar nosso carinho e solidariedade aos irmãos e irmãs são-manuelenses, falou o Prefeito. A ideia é fazer um Bosque, que possa se transformar em um espaço acolhedor para que se possa homenagear as vítimas e todos aqueles que trabalharam bravamente para que as futuras gerações preservem as memórias dessa época de lutas, dores e também aprendizado, pois anos tão difíceis como 2020 e 2021 não podem ser esquecidos”, disse o prefeito.

Hoje, 148 vidas foram perdidas na cidade de São Manuel e cada árvore à ser plantada irá representar cada uma dessas mortes, assim como a continuidade do que essas pessoas representaram, pois, plantando e acompanhando o crescimento das árvores, os parentes e amigos enlutados poderão ter uma esperança e conforto para superar a perda, já que a maioria não puderam se despedir e velar seus entes queridos. Assim, o local servirá para contemplação, reflexão e memórias, onde a morte de tantos são-manuelenses poderão ser ressignificadas nas vidas das árvores, que irão crescer e viver por muito tempo.

Cada muda plantada deverá receber uma placa com dados da espécie, nome, datas de nascimento e falecimento da pessoa que teve a morte causada pelo Covid-19. A identificação das vítimas nas árvores será somente mediante aprovação das famílias, onde está sendo disponibilizado um formulário digital para preenchimento e autorização formal para divulgação dos dados do homenageado, através do Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-rXjQax7V2cINyycNHQXMdeNZaHkz0SrWh1Vg3xPlZIR1vw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0