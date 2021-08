Viveiro Municipal de Avaré passa por adequações

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Avaré promove adequações no espaço físico do Viveiro Municipal, com objetivo de melhorar o armazenamento de mudas nativas oriundas da compensação de cortes de árvores em área urbana.

Posteriormente, elas serão plantadas em locais públicos ou áreas verdes situadas no perímetro urbano de Avaré.

Com aproximadamente 2.500 metros quadrados, o espaço situado no Horto Municipal tem aproximadamente 3.600 mudas organizadas de acordo com sua espécie, entre elas Oiti, Quaresmeira, Pata de Vaca e Ipê.

As mudas não estão disponíveis para doação no momento. Elas permanecerão no Viveiro Municipal para a posterior utilização em projetos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Além disso, a pasta espera realizar atividades educacionais no espaço assim que a pandemia do novo coronavírus cessar.