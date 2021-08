AAB empata com o Pulo do Gato pela Liga Paulista de Futsal

Da Redação

A Associação Atlético Botucatuense precisou buscar o resultado para empatar por 2 a 2 com o Pulo do Gato, de Campinas, em partida válida pela Liga Paulista de Futsal 2021.

Disputada na noite de quarta-feira, 12 de agosto, em Botucatu, a Veterana saiu atrás no placar e viu os adversários abrirem vantagem. Em duas falhas da Veterana, os visitantes abriram o placar com Tyson e ampliaram com Gafanha, ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, a Botucatuense voltou melhor, e foi para cima, diminuindo a diferença de gols, primeiro com Victor Hugo, e empatando com Mixa. A AAB buscou a vitória e teve chance para isso, porém, o placar final ficou mesmo em 2 a 2.

Na próxima rodada da Liga, em 17 de agosto, a Veterana viaja até Limeira para enfrentar os donos da casa, o Brutus Futsal. A partida acontece às 19 horas no Ginásio Vô Lucato.