Botucatu terá nova aplicação de vacina contra Covid-19 neste sábado (14)

Aplicações ocorrerão no Ginásio Paralímpico ou Complexo Esportivo Heróis do Araguaia

Da Redação

Quem tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 no dia 22 de maio, receberá a nova aplicação neste sábado, 14 de agosto.

Os horários horários e demais detalhes foram definidos pela Prefeitura Municipal. As aplicações ocorrerão no Ginásio Paralímpico ou Complexo Esportivo Heróis do Araguaia, nos seguintes horários:

– Das 8 às 10 horas – 51 a 60 anos;

– Das 10 às 12 horas – 41 a 50 anos;

– Das 12 às 14h30 – 31 a 40 anos;

– Das 14h30 às 17 horas – 18 a 31 anos.

Os cidadãos devem procurar os locais portando CPF, documento de identificação com foto (RG, CNH ou passaporte) e a carteirinha indicando a aplicação da 1ª dose.

A imunização faz parte do projeto do estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates.