Mais de 30 mil alunos do Novotec Expresso terão auxílio de R$ 600

Programa oferece 37,8 mil vagas em 28 cursos de qualificação profissional em quatro áreas

Da Redação

O Governador João Doria e o Vice-Governador Rodrigo Garcia anunciaram nesta quinta-feira (12), no Palácio dos Bandeirantes, ações que beneficiam os jovens de todo o estado. A primeira foi o lançamento de uma bolsa-auxílio de R$ 600 (4 parcelas mensais de R$ 150) a estudantes de ensino médio da rede pública estadual, de 14 a 24 anos, matriculados no Novotec Expresso, que terá duração de quatro meses.

O programa oferece 37,8 mil vagas em 28 cursos de qualificação profissional em quatro áreas: Gestão, TI, Design e Meio Ambiente, com inscrições até o domingo (15) pelo site www.novotec.sp.gov.br.

“O Brasil é um país jovem, ainda é um país da juventude e essa juventude precisa resgatar, primeiro, e mais do que nunca, a vontade de gostar do Brasil e ter orgulho do Brasil”, disse Doria, em evento que celebrou um ano de criação da Subsecretaria da Juventude.

O Governador também confirmou o Programa Negócio Próprio, que oferecerá curso de Educação Empreendedora a 50 adolescentes internados em oito centros socioeducativos da Fundação Casa na capital, interior e litoral paulista. O diferencial desta formação é de ser composta por duas fases: uma teórica, concentrada em uma semana, e uma prática, com a incubação de um projeto empreendedor, com tutoria para que seja implementado.

Outra novidade anunciada é a parceria das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Desenvolvimento Regional com a Startup Digital Innovation One, que ofertará 25 mil bolsas para cursos virtuais autoinstrucionais nas áreas da inovação e tecnologia. O curso é voltado a jovens interessados em iniciar a carreira no mercado de tecnologia e para os que já atuam na área e gostariam de desenvolver habilidades mais avançadas. As inscrições começam a partir da próxima terça-feira (17). Para se inscrever acesse http://www.cursosviarapida.sp.gov.br/trilhas-sp-tech.

Os estudantes terão acessos ilimitado à plataforma, e poderão realizar todos os 18 bootcamps de formação intensiva, que contam com mais de 1.563 horas de formação. A cada programa de formação concluído, um certificado é gerado e perfil do aluno permanecerá disponível na plataforma de contratação dos parceiros da startup.