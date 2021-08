Botucatu: vacinação contra Covid-19 neste sábado, 14, será das 8 às 17 horas

A vacinação em massa em Botucatu continua neste sábado, 14, para pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante Astrazeneca/Oxford/Fiocruz no dia 22 de maio. Pouco mais de 5 mil pessoas devem retornar ao local onde receberam a primeira aplicação (Ginásio Paralímpico ou Complexo Esportivo Heróis do Araguaia) e completar o ciclo vacinal.

Como no último domingo, 08, a vacinação do próximo sábado também será escalonada por faixas etárias:

– Das 8 às 10 horas – 51 a 60 anos;

– Das 10 às 12 horas – 41 a 50 anos;

– Das 12 às 14h30 – 31 a 40 anos;

– Das 14h30 às 17 horas – 18 a 31 anos.

Os cidadãos devem procurar os locais portando CPF, documento de identificação com foto (RG, CNH ou passaporte) e a carteirinha indicando a aplicação da 1ª dose.

Quem também deve procurar a vacinação da 2ª dose são os munícipes que faltaram à mobilização do último domingo, 08. Aqueles que receberam a 1ª dose do imunizante em 16 de maio e ainda não se vacinaram com a 2ª dose, devem, impreterivelmente, comparecer a Unidade de Saúde mais próxima de casa nesta semana, ou na ação nos ginásios no próximo sábado, 14, para completar o ciclo vacinal.

Estes também devem apresentar, no ato da vacinação, CPF, documento de identificação com foto (RG, CNH ou passaporte), e a carteirinha indicando a aplicação da 1ª dose.

A imunização faz parte do projeto do estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates.

Todo o processo de vacinação em Botucatu tem o acompanhamento e auditoria realizados pelas Forças de Segurança do Município (Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar), OAB Botucatu, Justiça Eleitoral, Ministério Público e Tribunal de Justiça de São Paulo.