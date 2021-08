Denúncias de crimes contra direitos humanos registram queda de 14,5% no Estado de São Paulo

Dados chamam a atenção para a violência cometida contra crianças e adolescentes, idosos e mulheres

Da Redação

O Estado de São Paulo registrou queda de 14,5% nas denúncias de crimes contra os direitos humanos no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Nesta quinta-feira (12/8), celebrou-se o Dia Nacional dos Direitos Humanos.

De acordo com os números, foram 6.075 denúncias a menos registradas no painel -de 46.126 para 39.421. Os casos de violações também diminuíram no período: foram de 235.243 para 144.743, uma queda de 38,5%. Segundo a Ouvidoria, uma denúncia pode conter uma ou mais violações aos direitos humanos.

Apesar de ser o Estado com o maior número de denúncias relatadas aos canais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, São Paulo fica em sexto lugar e o Rio de Janeiro em primeiro quando considerada a densidade populacional.

Os dados chamam a atenção para a violência cometida contra crianças e adolescentes, idosos e mulheres. A maior parte das violações aconteceram na casa onde vivem vítimas e suspeitos.

A letalidade em intervenções das policias Militar e Civil também caiu no Estado, que apresentou 867 mortes em 2019 e 814 em 2020, de acordo com o governo estadual. O resultado é ainda mais positivo nos batalhões que utilizaram câmeras corporais nos uniformes dos policiais. Esses não registraram mortes durante ações realizadas em junho deste ano.

No entanto, esses e outros dados ainda precisam melhorar. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado recebeu 38 denúncias de tráfico de pessoas em 2019. O número aumentou em 2020 indo para 46. Em 2021 foram 18 casos até julho.

Além disso, o Ministério Público do Trabalho recebeu, até 11 de agosto deste ano, 162 denúncias sobre trabalho análogo à escravidão no Estado. O número já é superior ao do ano passado todo, quando foram registradas 144 denúncias, mas menor do que o de 2019, quando foram 200 ocorrências. Segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho), o trabalho análogo à escravidão gera ilegalmente cerca de U$ 150,2 bilhões por ano no mundo.

Conscientização

Todos esses temas são pertinentes aos direitos humanos, e chamam a atenção para o assunto que é muitas vezes mal interpretado, apesar de fundamental para o desenvolvimento e bem-estar da sociedade.

Na tentativa de conscientizar a população sobre a questão, foi criado o Dia Nacional dos Direitos Humanos, celebrado em 12 de agosto em memória da defensora dos direitos humanos e uma das primeiras líderes sindicais do país, Margarida Maria Alves, que foi assassinada na data em 1983, a mando de latifundiários.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1948, reúne os direitos fundamentais de todo ser humano, e a maioria dos países incorporou, de alguma forma, esses princípios em suas legislações. É o caso do Brasil, por exemplo, cuja Constituição de 1988, conhecida como “Cidadã”, estabelece os direitos da população respeitando esses fundamentos.

São direitos humanos a vida, liberdade, igualdade, segurança, saúde, alimentação e habitação. Todas as pessoas também devem ter liberdade religiosa, de opinião e expressão, além de acesso aos serviços públicos e proteção contra qualquer ato que viole essas e as demais garantias.

Dentre os 30 artigos que formam a declaração, ainda estão aqueles direitos referentes à não interferência à vida privada ou ao lar de uma pessoa. Ninguém deve ser escravizado, torturado, sofrer ataques à honra ou reputação, passar por tratamento cruel, desumano ou degradante, nem ser preso ou exilado de forma arbitrária.

Outro ponto do documento diz respeito a um julgamento justo, independente e imparcial, e a presunção de inocência até que a pessoa seja condenada, com provas e tendo tido a oportunidade de se defender. No Brasil, a necessidade da prisão preventiva, por exemplo, deve ser revista a cada 90 dias para evitar que se torne ilegal, de acordo com a Lei 13.964/2019.

As eleições periódicas, o voto secreto e o respeito do governante pela vontade do povo também constam na declaração, assim como condições justas de trabalho e salário; proteção contra o desemprego, doença, viuvez ou idade; direito ao lazer; limitação de horas de trabalho e férias remuneradas, pontos que constam na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

