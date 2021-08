Hospital de Campanha de Botucatu contra a Covid-19 continuará operacional

Não há previsão, segundo a pasta, de possível desativação dos 27 leitos

Por Flávio Fogueral

Apesar da queda dos indicadores de internações provocadas pela Covid-19 em todo o Estado, o hospital de campanha instalado nas dependências do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Botucatu continuará operacional. Informação foi obtida pelo Notícias junto à Secretaria de Estado da Saúde.

Não há previsão, segundo a pasta, de possível desativação dos 27 leitos, sendo 11 de terapia intensiva (UTI) e 16 de enfermaria. Conforme a assessoria de imprensa da secretaria, há monitoramento constante do índice de ocupação em todas as regiões do Estado.

O hospital de campanha de Botucatu foi ativado pelo governo estadual em 31 de março, iniciando a operação imediatamente. No entanto, nunca foi divulgado, de forma específica, os níveis de ocupação. Em maio a Organização Social de Saúde que administra o espaço ameaçou interromper os atendimentos por falta de pagamento dos funcionários e insumos.

Há na Cidade estrutura que consiste em 40 leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde (SUS) pelo Hospital das Clínicas, bem como mais 20 na rede privada de saúde, que mantém convênio com a Prefeitura. Além disso, o Hospital do Bairro concentra mais dez espaços em terapia semi-intensiva para botucatuenses.

No boletim mais recente emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em 12 de agosto, a ocupação dos leitos em UTI estava em 85% no Hospital das Clínicas e em 5% na rede privada. O Hospital do Bairro não possuía nenhum paciente internado. Autoridades atribuíem as quedas às campanha de vacinação em massa promovida na Cidade, e que integra estudo de efetividade do imunizante da Astrazeneca.