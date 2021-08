Pesquisa sobre câncer de mama rende prêmio internacional a aluna da Unesp Botucatu

Modelos matemáticos como o deste trabalho podem simular tratamentos quimioterápicos e/ou radioterápicos

Maria Eliza Antunes, mestranda do Programa de Pós-graduação em Biometria, do Departamento de Bioestatística, Biologia Vegetal, Parasitologia e Zoologia do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB) e bolsista CAPES, foi premiada no início deste mês em um evento internacional. A aluna foi a vencedora da modalidade pôster, categoria mestrado.

O XXIX ENOAN, XXIX Escuela Nacional de Optimización y Análisis Numérico, que é organizado pela Sociedade Mexicana de Computação Científica e suas aplicações (SMCCA) e a Universidade Autônoma do México (UNAM), foi realizado nos dias 2 a 4 de agosto, de forma online. O trabalho intitulado “Parameter estimation of a mathematical model using two distinct breast cancer celllines under chemotherapy treatment” faz parte do projeto de pesquisa de mestrado da Maria Eliza.

“Meu projeto de pesquisa tem como tema a modelagem matemática do câncer de mama sob tratamento quimioterápico. Através de modelos matemáticos que utilizam equações diferenciais, procuramos entender um pouco mais da dinâmica da doença em questão, o que pode auxiliar na pesquisa do câncer como um todo, seja na compreensão do crescimento das células até na eficácia de um tratamento”, contou.

Orientada pelo professor Paulo Fernando de Arruda Mancera, Maria Eliza usou um sistema de equações diferenciais ordinárias e dados experimentais de duas linhagens de câncer de mama que foram tratadas com um quimioterápico chamado paclitaxel, para estimar os valores dos parâmetros do seu modelo. “Assim, esse modelo vai conseguir representar de forma mais real a dinâmica da doença que queremos estudar”, acrescentou.

Modelos matemáticos como o deste trabalho podem simular tratamentos quimioterápicos e/ou radioterápicos com diferentes protocolos e doses. Isso é feito sem a necessidade de expor o paciente ao tratamento em si, evitando efeitos colaterais indesejados e auxiliando na decisão clínica de qual seria a melhor abordagem para tratar um tipo específico de câncer de mama, por exemplo. Ou seja, a modelagem matemática pode contribuir para uma melhor caracterização da evolução da doença, que consequentemente contribui para um tratamento personalizado, aumentando sua chance de sucesso.

A autora do projeto disse que ficou muito feliz e honrada com o prêmio. “Com o momento que estamos enfrentando de desvalorização e desmonte da ciência, isso dá um ânimo para que continuemos seguindo com a pesquisa no Brasil. Ela é peça-chave para que o desenvolvimento do país aconteça”, finalizou.