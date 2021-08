Postos de Botucatu já praticam novos preços da gasolina e etanol após reajuste da Petrobras

Litro da gasolina já era vendido, em média a R$ 5,74

Da Redação

Após o anúncio de que a gasolina teria novo reajuste nas distribuidoras a partir de quinta-feira, 12, os postos de Botucatu já praticam os valores atualizados nos combustíveis.

Nesta sexta-feira, 13 de agosto, o litro da gasolina já era vendido, em média a R$ 5,74. A alta autorizada pela Petrobras foi de 3,3%, sendo que o acumulado no ano está em 52%.

Já o etanol, que tem acompanhado as altas devido a demanda, apresenta litro vendido a R$ 4,45. No acumulado do ano o valor está em 21% mais caro.

O diesel não sofreu alteração no preço e é vendido a R$ 4,30 o litro.