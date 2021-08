Unesp segue USP e também exigirá vacinação completa contra Covid-19 para retorno às aulas presenciais

Não haverá uma data única de retorno para todos

Do G1

A exemplo da USP, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) também decidiu retomar as aulas presenciais exigindo a vacinação dos alunos com as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Segundo a reitoria da universidade, como a Unesp tem 34 unidades distribuídas em 24 cidades paulistas, não haverá uma data única de retorno para todos. Essas datas vão depender da situação da vacinação e da pandemia em casa cidade.

“Entre Unesp, USP e Unicamp, é consenso exigir a vacinação para a volta às atividades presenciais. No caso da Unesp, como são 34 unidades distribuídas em 24 cidades paulistas, não haverá uma data de retorno única para todos; Todas as unidades universitárias da Unesp, em conjunto com a administração central, estudam os procedimentos a serem adotados em relação ao assunto, respeitando a dinâmica própria de cada localidade”, informou a universidade ao G1.

Apesar de não haver data oficial para retomada das aulas presenciais na Unesp, as unidades universitárias localizadas na cidade de Botucatu, que abriga um estudo de vacinação em massa da população com o imunizante Oxford/AstraZeneca poderão iniciar o retorno presencial a partir 13 de setembro, segundo a reitoria.