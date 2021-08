Vereadores da Câmara de Botucatu conhecem estrutura de serviços da Sabesp

Objetivo foi conhecer a estrutura da prestadora estatal de serviços de água e esgoto

Da Redação

A Sabesp recebeu nesta quarta-feira, 11 de agosto, a visita de um grupo de vereadores da Câmara Municipal de Botucatu.

A programação teve início pela Estação de Tratamento de Água, onde foram recepcionados pelo gerente da Divisão Botucatu, Sandro Henrique Branbilla Ramos, ocasião em puderam conhecer o processo de tratamento (floculação, decantação e filtração), como também tomaram conhecimento do volume da água tratada na ordem de 530 litros por segundo.

A segunda parada aconteceu na Estação de Tratamento de Esgotos, localizada na Unesp Fazenda Lageado, quando puderam, também, conhecer o processo e a operação da Unidade de Tratamento.

No final do encontro, os vereadores passaram ainda na usina de biossecagem, onde ocorre a produção do fertilizante Sabesfertil – adubo orgânico proveniente do lodo de esgoto desidratado da Estação de Tratamento -, utilizado atualmente, em sua totalidade, pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu.

Participaram da visita os vereadores Cláudia Gabriel, Érika da Liga do Bem, Marcelo Sleiman, Silvio dos Santos e o Palhinha, atual presidente da Câmara.