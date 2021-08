Pagamento do IPTU em Bauru à vista vence nesta segunda-feira para contribuintes que optaram pelo adiamento

Pagamento após 16 de agosto terá a incidência de juros

Da Redação

A Secretaria de Economia e Finanças informa aos contribuintes que vence nesta segunda-feira (16) o prazo para o pagamento do IPTU à vista sem desconto, para aqueles que optaram pelo adiamento em maio.

Por conta dos efeitos da pandemia, a Prefeitura de Bauru deu a opção aos contribuintes, neste ano, de alterar de maio para agosto o pagamento do IPTU à vista sem desconto e sem a incidência de juros.

O pagamento após o dia 16 de agosto terá a incidência de juros. Para fazer o pagamento, o contribuinte deve tirar um novo boleto para pagamento através do site da prefeitura, opção IPTU e informar a Identificação do Imóvel e o CPF ou CNPJ do proprietário.

Em caso de dúvidas, o contribuinte pode entrar em contato com o Plantão Fiscal pelo telefone (14) 3223-1514 ou (14) 3235-1000, ou no e-mail plantaofiscal@bauru.sp.gov.br, na segunda-feira das 8h às 16h.