Vacinação contra a Covid, em Botucatu, contemplada mais de 4.200 pessoas neste sábado

Da Redação

A nova etapa de aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 teve a adesão de 4.284 botucatuenses neste sábado, 14 de agosto.

Imunização englobou os moradores que receberam a primeira dose em 22 de maio e também aos faltosos da ação em massa realizada no domingo, 8 de agosto.

Dessa vez a ação ocorreu nos ginásios Paralímpico, no Bairro Alto, e no Heróis do Araguaia, região do Monte Mor. Durante todo o dia o movimento foi tranquilo.

Quem deixou de receber a vacina nesta etapa deverá procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município para a aplicação.

Expectativa era contemplar mais de 80 mil pessoas de 18 a 60 anos, conforme pesquisa de efetividade da vacinação em massa. Na ação da última semana, mais de 61 mil pessoas receberam o imunizante, sendo 92% do público.

Pesquisa é feita pelas universidades de Oxford, Unesp, laboratório Astrazeneca, Ministério da Saúde, Fundação Gates e Prefeitura de Botucatu.