Avaré: saiba como será a vacinação contra a Covid a partir desta segunda (16)

Segunda dose da Coronavac será ministrada em todas as unidades

Da Redação

A Secretaria Municipal da Saúde de Avaré fez alterações em horários e pontos de vacinação em razão da alta procura e da chegada de novos lotes da vacina contra a Covid-19.

Portanto, nessa segunda-feira, 16, o público de 18 a 24 anos é vacinado das 8 às 16 horas, sem interrupção para almoço, no posto Vera Cruz e no drive-thru do Parque de Exposições (Emapa).

Já a unidade da Brabância imuniza essa mesma faixa etária das 8 às 11 e das 13 às 16 horas. A unidade do Santa Elizabeth, por sua vez, imuniza essa mesma faixa etária das 13 às 16 horas.

2ª dose

A pasta informa ainda que a segunda dose da Coronavac será ministrada em todas as unidades. Na Emapa e Vera Cruz, o horário de atendimento é das 10 às 16 horas, sem interrupção durante o horário de almoço. Já os postos Santa Elizabeth e Brabância aplicam a segunda dose do imunizante das 13 às 16 horas.

Já a segunda dose da AstraZeneca pode ser recebida na Emapa e Vera Cruz (das 8 às 16 horas), Brabância (8 às 11 e das 13 às 16 horas) e Santa Elizabeth (das 13 às 16 horas).