SP atinge novo recorde na vacinação com 717,3 mil doses diárias aplicadas

Meta é imunizar toda população adulta com pelo menos a 1ª dose até segunda-feira (16)

Da Redação

O Governo de São Paulo alcançou novo recorde na aplicação de doses diárias da vacina contra a COVID-19. A marca foi atingida nesta sexta-feira (13), com 717,3 mil doses aplicadas nos 645 municípios. O ritmo da vacinação segue acelerado e a meta do Estado é proteger toda população adulta com pelo menos uma dose até segunda-feira (16).

De acordo com os dados disponíveis na plataforma Vacina Já, foram aplicadas na última sexta-feira (13) 452.037 vacinas em primeira dose, 261.494 em segunda dose e 3.782 doses únicas.

Até as 7h50 deste domingo (15), foram aplicadas 43.731.623 doses no estado de São Paulo, sendo que 90,52% da população com mais de 18 anos foi imunizada com pelo menos uma dose da vacina contra a COVID-19. Além disso, 27,76% da população geral do estado já estão com o esquema vacinal completo, ou seja, tomaram duas doses ou receberam uma vacina de dose única.

A evolução diária da vacinação em São Paulo pode ser acompanhada no site do Vacinômetro (https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/). O painel tem dados detalhados sobre doses aplicadas por município, distribuição de doses, ranking de vacinação, ranking de aplicação das doses distribuídas, evolução da aplicação de doses e estatísticas gerais do PEI.

Calendário

Após sucessivos adiantamentos do cronograma do PEI (Plano Estadual de Imunização), a campanha de vacinação prossegue em ritmo acelerado. A previsão é de que a partir de 18 de agosto seja iniciada a imunização de jovens com idade entre 12 e 17 anos, iniciando-se por aqueles com deficiência, comorbidades, gestantes e puérperas. Até a primeira quinzena de setembro, todo o público nessa faixa etária já deverá estar vacinado com pelo menos uma dose da vacina.