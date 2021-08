População de 12 a 17 anos será vacinada contra a Covid-19 a partir de quarta-feira em todo o Estado

Até a primeira quinzena de setembro, todo o público nessa faixa etária já deverá estar vacinado

Da Redação

O Governo de SP dará sequência, nesta semana, ao calendário de vacinação, com aplicação das primeiras doses em adolescentes. A previsão é de que a partir de quarta-feira (18) seja iniciada a imunização de jovens com idade entre 12 e 17 anos, começando por aqueles com deficiência, comorbidades, gestantes e puérperas. Até a primeira quinzena de setembro, todo o público nessa faixa etária já deverá estar vacinado com pelo menos uma dose da vacina.

De acordo com os dados disponíveis na plataforma Vacina Já, nesta manhã, foram aplicadas 44.015.123 vacinas em todo estado, sendo 31.115 em primeira dose, 11.774.352 em segunda dose e 1.125.255 em dose única. Os números mostram que 69,65% da população geral já receberam pelo menos uma dose do imunizante e 27,87% já estão com o esquema vacinal completo, ou seja, tomaram duas doses ou receberam uma vacina de dose única.