Secretaria de Finanças de Bauru inicia atendimento por WhatsApp

Secretaria informa que não envia boletos para pagamento de tributos através do whatsapp

A Secretaria de Economia e Finanças adotou mais um canal de comunicação com os contribuintes. Atualmente são disponibilizados o atendimento presencial no Poupatempo, telefônico e via e-mail. Agora contará também com o atendimento via WhatsApp.

A ferramenta que é prática, fácil de usar e já faz parte da rotina das pessoas, tornará mais rápido e dinâmico o atendimento dos contribuintes. O atendimento pelo WhatsApp começa nesta segunda-feira (16).

Estão disponíveis para atendimento via WhatsApp os números:

• 3223-1514 – atendimento do plantão fiscal para dúvidas gerais sobre tributos • 3235-1490 – atendimento para dúvidas sobre parcelamento

A Secretaria informa que não envia boletos para pagamento de tributos através do whatsapp. A ferramenta será utilizada para orientar o contribuinte como obter a guia para pagamento no site oficial da prefeitura, bem como, para tirar dúvidas e fornecer orientações tributárias gerais aos munícipes. É importante que todos fiquem atentos para evitar possíveis golpes.

Em caso de dúvida sobre o conteúdo ou origem da mensagem recebida verifique se esta partiu de um dos telefones acima ou entre em contato pelo telefone 3235-1450 ou e-mail plantaofiscal@bauru.sp.gov.br. O atendimento por WhatsApp ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. As mensagem enviadas fora destes horários e aos sábados, domingos e feriados serão respondidas no primeiro dia útil subsequente.