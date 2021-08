Avaré inicia vacinação contra a Covid na população de 16 e 17 anos

Atendimento ao público vai das 8 às 16 horas, sem interrupção

Da Redação

A Secretaria Municipal da Saúde de Avaré inicia na quarta-feira, 18, a vacinação de jovens entre 16 e 17 anos com deficiência e comorbidades.

Gestantes e puérperas dessa faixa etária com comorbidades também são imunizadas contra a Covid-19 nessa etapa, que segue até 25 agosto e vai utilizar a vacina da Pfizer.

Nesse primeiro dia, o atendimento ao público vai das 8 às 16 horas, sem interrupção durante o horário de almoço.

Autorização verbal ou por escrito

É necessário apresentar carta com CRM do médico para receber a vacina. Além disso, a vacinação do público-alvo está condicionada à presença de pais e/ou responsáveis legais, que poderão autorizar verbalmente a aplicação do imunizante.

Caso o responsável não esteja presente, será preciso apresentar o termo de assentimento assinado pelos pais e/ou responsáveis legais, de acordo com o disposto no art.142 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual ficará retido pelo serviço de saúde.

O documento, que deve ser levado já impresso e devidamente preenchido, pode ser baixado no link https://drive.google.com/file/ d/1OPU_uFvoOdd5E69QB_ ZN2SuR8qNiN5iG/view?usp= sharing

Também é necessário apresentar CPF, documento com foto, cartão SUS e comprovante de residência.

A recomendação é que o munícipe faça o pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br para evitar filas e facilitar o atendimento.

2ª dose

Já a segunda dose da Coronavac e da AstraZeneca pode ser encontrada em todos os pontos de vacinação.

Locais

A imunização contra a Covid-19 acontece de segunda a sexta-feira nos seguintes locais e horários:

Posto Vera Cruz (Rua Carmem Dias Faria, s/n) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas;

Drive-thru no Parque Fernando Cruz Pimentel (Emapa) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas. Em caso de chuva, o serviço será temporariamente transferido para o Centro de Saúde I (Rua Acre, nº 1281);

Posto Brabância (Praça Armando de Paula Assis, s/n) das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas;

Posto Santa Elizabeth (Rua Saul Bertolacini, s/n) das 13 às 16 horas.