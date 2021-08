Bauru segue com aplicação de primeira e segunda dose das vacinas da Covid-19

Adultos e idosos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina devem fazer o agendamento

Da Redação

A Secretaria de Saúde, segue com a aplicação da primeira e da segunda dose das vacinas contra a Covid-19 nesta semana. Antes, é obrigatório o agendamento no site da Prefeitura de Bauru (www.bauru.sp.gov.br/agendamentovacinas), ou no banner destacado em vermelho no site.

A primeira dose é aplicada em todas as pessoas com 18 anos ou mais. A vacinação ocorre das 8h às 12h na Etec, e das 13h às 16h nas unidades de saúde. Já a segunda dose é aplicada das 8h às 12h nas unidades de saúde. A segunda dose da vacina Coronavac deve ser recebida 28 dias após a primeira dose, enquanto a vacina AstraZeneca/Oxford tem como período da segunda dose de 84 a 90 dias após a primeira dose

Os adultos e idosos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina devem fazer o agendamento e procurar uma unidade de saúde o quanto antes, pois a campanha voltada a adultos e idosos está chegando na reta final em Bauru.