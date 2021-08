Professora da Unesp Botucatu recebe prêmio da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

Célia Regina Nogueira é docente da FMB desde 1998

Da Redação

A professora Célia Regina Nogueira, docente do Departamento de Clínica da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp), da Disciplina de Endocrinologia e Metabologia, recebeu o Prêmio da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), durante o 14º Congresso Paulista de Endocrinologia e Metabologia, (COPEM), realizado entre os dias 5 e 7 e agosto. É a primeira vez que o prêmio é concedido a uma representante da FMB.

A honraria, instituída em 1999 no 1º Congresso Paulista de Endocrinologia e Metabologia, é concedida para pesquisadores seniores que se destacaram ao longo de sua carreira profissional e científica, na formação de recursos humanos e contribuição para a Sociedade de Endocrinologia e Metabologia.

A cerimônia de entrega ocorreu no formato online com participação do Prof. Dr. Sonir Antonini, presidente do 14º COPEM e da Profª Drª Vania Santos Nunes Nogueira, que fez a apresentação da vida e da carreira da professora Célia Regina, que em seguida ministrou palestra sobre sua trajetória científica.

“Estou muito honrada em receber esse prêmio por ser um reconhecimento dos meus pares a carreira que construí, levando em consideração a pesquisa, o ensino e a gestão dentro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. É um momento de muita emoção e esse prêmio simboliza a minha trajetória científica. Como falei na minha apresentação eu dedico esse prêmio aos meus mentores, minha família e meus alunos”, afirma a docente da FMB.

Segundo a homenageada, a honraria também valoriza a qualidade do trabalho realizado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, nos campos da educação e produção científica. “É o reconhecimento da Disciplina de Endocrinologia e Metabologia da Faculdade de Medicina de Botucatu pela SBEM. Esse mérito divido com as outras docentes com quem divido meu trabalho no dia a dia”.

Célia Regina Nogueira é docente da FMB desde 1998. Atualmente é Professora Titular do Departamento de Clínica Médica, da Disciplina de Endocrinologia e Metabologia.Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação Fisiopatologia, presidente da Comissão de Pesquisa, coordenadora de UNIPEX desde a sua construção até 2018 e assessora da pró-reitoria de pesquisa em 2019 e 2020.