Serviço de Atenção a Álcool e Drogas de Botucatu recebe doação de livros

Um projeto inédito entre Secretaria Municipal de Cultura e o Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas (SARAD) incentivará a leitura de usuários do serviço vinculado ao Programa Recomeço do Estado de São Paulo e promoverá o fortalecimento das atividades terapêuticas.

Em reunião realizada na última semana, a Secretária Municipal de Cultura de Botucatu, Cris Cury Ramos, realizou uma doação de livros para a Biblioteca do SARAD, porém a iniciativa não ficou restrita a esta ação. Não foi informada a quantidade de publicações destinadas ao serviço.

“Oferecemos a ajuda da equipe da Biblioteca Municipal na organização da Biblioteca do SARAD. Também nos comprometemos em fazer a medicação com artistas, músicos, contadores de histórias para pensarmos em um projeto que se realize com regularidade, fortalecendo, pela arte, a fé na reabilitação e na vida”, explica Cris Cury.

A visita da Secretária de Cultura de Botucatu ao SARAD atendia uma solicitação feita pela Comissão de Captação de Recursos Externos do HCFMB para a doação de livros. “Conforme fomos andando pelos espaços, horta, sala de aula, auditório e biblioteca soubemos que o nosso envolvimento não poderia se limitar à doação de livros”, lembra Cris Cury.

“Parcerias foram firmadas com a Secretária Municipal de Cultura agregando atividades culturais, técnicas e educativas às ações e espaços do SARAD, o que proporcionará um enriquecimento para nossas atividades terapêuticas e contribuirá muito trazendo alegria, música e cultura, ampliando repertórios de oportunidades aos nossos pacientes”, disse a Gerente de Enfermagem do SARAD, Nilza Martins R. Brito.