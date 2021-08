Villa Blues anuncia oficialmente encerramento das atividades

Dificuldades foram agravadas pela pandemia de Covid-19

Da Redação

Após oito anos, o Villa Blues Jukepoint, uma das casas de shows e que integrava a cena noturna de Botucatu encerra oficialmente as atividades.

O comunicado foi divulgado na página oficial da Casa de shows nesta terça-feira, 17 de agosto.

“Infelizmente tivemos que entregar o prédio e o Villa Blues fecha oficialmente suas portas como casa de shows. Os últimos meses foram bastante duros pra gente, e o processo de desligamento bem difícil, até porque são mais de 8 anos de dedicação e empenho da nossa família e de muitas outras pessoas queridas que passaram por lá! Tantas histórias, tantos encontros, tantos momentos únicos e inesquecíveis que ficarão pra sempre na memória”, diz Wladimir Parrillo, publicitário e idealizador do empreendimento.

Seu último endereço foi na Rua Major Matheus, espaço que consolidou Botucatu como roteiro de apresentações internacionais do jazz, blues e rock and roll.

A pandemia de Covid-19 e as medidas de restrição agravaram a situação do Villa. Nos últimos meses a empresa adaptou-se com entregas de seus pratos por delivery e aberturas esporádicas conforme o Plano SP de reabertura da economia permitia.

“Agradecemos do fundo do coração a cada um de vocês que um dia pisou no Villa Blues e ajudou a escrever essa história! Estamos agora pensando de novas formas de existir, e assim que tivermos uma estratégia que mantenha viva a chama do Villa, mesmo que sem um endereço fixo, contamos com todos vocês”, encerrou Parrillo.