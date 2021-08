AAB perde a primeira pela Liga Paulista de Futsal

O próximo compromisso da Veterana na Liga, acontece no dia 28 agosto

Jogando em Limeira contra o time da casa, a AAB Futsal não teve uma grande apresentação e acabou sofrendo sua primera derrota na Liga Paulista 2021. A partida, marcada por muitos cartões amarelos e duas expulsões do lado da Botucatuense terminou com o placar de 5×3 para os mandantes. Marcaram para a AAB: Victor Hugo (2) e Gustavo.

O próximo compromisso da Veterana na Liga, acontece no dia 28 agosto. A equipe comandada pelo técnico Everton Carvalho, o Alemão, viaja até Guaratinguetá para enfrentar o time da casa, o Yoka. A partida acontece às 16 horas no Ginásio do Pedregulho.

O time botucatuense até esta rodada era o terceiro colocado no torneio, com 4 pontos conquistados. Ainda falta contabilizar as demais partidas desta rodada. A Liga Paulista é liderada pelo São Paulo FC.