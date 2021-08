Afastado da Alesp por importunação sexual, Fernando Cury é eleito para Conselho da Criança e do Adolescente

Mandato é de dois anos, entre 2021 e 2023

Do Yahoo! Notícias

O deputado estadual Fernando Cury (Cidadania), afastado da Assembleia Legislativa de São Paulo por importunação sexual contra Isa Penna (PSOL), ganhou um novo cargo: no último domingo (15), ele foi eleito membro do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente do Estado (Condeca-SP). O mandato é de dois anos, entre 2021 e 2023.

O órgão é composto por 40 conselheiros, sendo 20 titulares e 20 suplentes. Os membros são eleitos pela sociedade civil e tem a responsabilidade de elaborar política públicas para atender crianças e adolescentes, junto ao governo estadual.

Afastado da Alesp

Em dezembro de 2020, a deputada estadual por São Paulo Isa Penna (PSOL) denunciou ter sofrido assédio sexual cometido pelo também deputado estadual Fernando Cury.

Um vídeo gravado pela câmera da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), durante a sessão extraordinária na noite 16 de dezembro, mostra o parlamentar se aproximando por trás da deputada e passando a mão em seu seio.

As imagens mostram que Cury conversa com outro deputado e faz menção de se dirigir até onde está Isa Penna, apoiada na bancada conversando com o presidente da Alesp, Cauê Macris (PSDB). Cury retorna a conversar com o colega e vai até Isa. Nesse momento, é possível ver que o parlamentar que fala com Cury tenta segurá-lo pelo braço.

Em abril, com 86 votos a favor e nenhum contra, a Alesp aprovou o afastamento por 180 dias do deputado Fernando Cury. Além disso, no mesmo mês, o deputado foi denunciado à Justiça pelo crime de importunação sexual, mas, até agora, a denúncia não foi aceita. Cury precisa apresentar a defesa e ainda não o fez.