Botucatu: gestantes e puérperas com 18 anos ou mais receberão 2ª dose da Pfizer a partir desta quinta, 19

Todas as pessoas pertencentes a esses grupos devem comparecer ao Espaço Saúde

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu convoca gestantes e puérperas com 18 anos ou mais, para a 2ª dose da vacina contra o coronavírus.

Desta vez, as integrantes deste grupo que receberam a primeira dose com a vacina Oxford/Astrazeneca/Fiocruz, receberão a vacina da Pfizer e deverão se dirigir a partir desta quinta-feira, 19, ao Espaço Saúde, localizado na Avenida Santana, 323, ao lado do SAMU 192.

A vacinação ocorrerá paralelamente à imunização de adolescentes de 16 e 17 anos, que apresentam comorbidades, deficiência permanente, ou são gestantes ou puérperas.

Todas as pessoas pertencentes a esses grupos devem comparecer ao Espaço Saúde portando CPF, um documento de identificação com foto (RG, CNH ou passaporte) e um comprovante de residência em Botucatu.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100