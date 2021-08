Empresa construirá novo viaduro no sistema ferroviário de Bauru

Previsão do começo das obras é para o segundo semestre de 2022, com duração estimada em um ano, com conclusão para 2023

Da Redação

A empresa Rumo Logística vai investir na construção de um novo viaduto em Bauru, para melhorar o fluxo do transporte ferroviário e do sistema viário do município. O viaduto será construído na rua Waldemar Pereira da Silva, no acesso entre o Distrito Industrial I e o Núcleo Mary Dota, onde atualmente a transposição da linha férrea é feita em uma passagem de nível.

A previsão do começo das obras é para o segundo semestre de 2022, com duração estimada em um ano, com conclusão para 2023. O investimento é estimado em cerca de R$ 10 milhões. O novo viaduto, que está dentro dos investimentos da empresa na renovação da concessão da Malha Paulista, terá duas faixas para o trânsito de veículos, passando sobre a linha férrea, com calçada para pedestres e iluminação, começando perto da ponte Ayrton Senna, que passa sobre o Rio Bauru.

O anúncio foi feito em reunião realizada na Prefeitura de Bauru, na manhã desta terça-feira (17), com a presença da prefeita Suéllen Rosim, do deputado federal Rodrigo Agostinho, deputado estadual Ricardo Madalena e vereador Júnior Rodrigues, e com o representante de Relações Institucionais e Governamentais da Rumo, Rodrigo Verardino de Stéfani. O município e a concessionária vão manter contato sobre novas definições do projeto antes do início das obras, no ano que vem.