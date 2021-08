Jovem da Fundação CASA de Botucatu conquista emprego

Um empresário do município propôs para que o mesmo participasse de uma entrevista

Da Redação

Um interno que cumpre medida socioeducativa no centro da Fundação CASA de Botucatu, conquistou na última terça-feira, 17 de agosto, seu primeiro emprego.

A iniciativa, que contou com um processo seletivo realizado totalmente online, foi oportunizada pela primeira vez no centro pela equipe de referência do jovem. Durante o cumprimento da medida, o interno colocou em seu plano de metas conquistar uma oportunidade no mercado de trabalho.

A equipe de referência traçou o perfil do jovem e começou, então, a buscar possíveis oportunidades no mercado de trabalho. Foi quando um empresário do município acreditou na ideia e propôs para que o mesmo participasse de uma entrevista realizada de forma remota.

Após um longo diálogo entre empregador e candidato, o jovem foi aprovado no processo seletivo.

De acordo com o diretor do CASA, Sergio Silva, o próximo passo para o jovem é conquistar a liberdade. “Após conseguir essa oportunidade, por meio da agente educacional, Carolina e a psicóloga, Sara, agora encaminharemos o relatório dele para o poder judiciário com uma carta de emprego”, concluiu.