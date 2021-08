Botucatu: paciente em que a variante delta foi identificada esteve em isolamento domiciliar; familiar passará por sequenciamento genético

Variante delta é considerada mais transmissível que sua concepção original

Por Flávio Fogueral

Após confirmar que a variante delta do vírus SARS-Cov2 circula em Botucatu, o secretário municipal de Saúde, André Spadaro, ressaltou que o paciente hospedeiro da mutação não desenvolveu complicações da Covid-19, tendo recebido cuidados médicos por meio de isolamento doméstico. Detalhes como idade ou sexo da pessoa foram omitidos pelas autoridades.

Paciente apresentou quadro leve dos sintomas e, segundo Spadaro, cumpriu a quarentena determinada e foi monitorado constantemente pela Central Coronavírus. Recuperou-se e já está liberado do isolamento. No entanto, pessoas próximas estão sob observação. “Seus contatos familiares foram monitorados e também liberados da quarentena. Um desses quadros com a confirmação da Covid-19, terá suas amostras sequenciadas”, salienta o secretário.

A confirmação da variante ocorreu na quarta-feira, 18 de agosto, por parte da Rede de Vigilância Genômica da Unesp, que integra a Rede de Alertas das Variantes do Sars-CoV-2, ligada ao Instituto Butantan. O sequenciamento estava em amostras coletadas na Semana Epidemiológica que compreende o período de 1º a 7 de agosto, portanto, antes da realização da segunda etapa da vacinação em massa com a Oxford/Astrazeneca, ocorrida a partir do dia 8.

“Há semanas temos alertado sobre a possibilidade de introdução e circulação da variante delta no interior e, em específico, no município. Essa confirmação vem a realçar a importância das medidas de prevenção e a necessidade de se vacinar. Sabe-se que a eficácia de apenas uma dose contra a cepa delta é baixa, portano, solicito que quem está em atraso que procurem uma unidade de saúde. Apenas o esquema vacinal completo pode trazer um maior nível possível de proteção contra a Covid”, alerta Spadaro.

A variante delta (B.1.617.2), de origem indiana, é mais transmissível que sua concepção original. Uma pessoa corre duas vezes mais risco de contrair o novo coronavírus quando da circulação comunitária da cepa. Tem provocado novos surtos da doença em diversos países como em Israel, Estados Unidos e na União Europeia, sendo a segunda variante mais prevalente no Brasil.

Os sintomas mais comuns presentes nas pessoas infectadas são dor de cabeça, dor de garganta e coriza. Pessoas vacinadas com as duas doses da Oxford/Astrazeneca e/ou Pfizer possuem até 90% de proteção contra os efeitos do vírus, reduzindo as possibilidades de internação hospitalar.

Botucatu integra uma pesquisa que mensura a efetividade da vacinação em massa da Oxford/Astrazeneca. Desde maio, quase que a totalidade da população de 18 a 60 anos recebeu as doses do imunizante. Até 19 de agosto, 125.530 pessoas haviam recebido a primeira e 108.200 a segunda dose, incluindo todos os fabricantes. No último balanço epidemiológico ocorreu aumento de 29,5% no total de novos casos registrados do coronavírus no município. Ao todo, 17.658 pessoas contraíram a enfermidade desde o início da pandemia, com 20 moradores internados em hospitais e 169 estão em quarentena domiciliar obrigatória. A covid-19 matou 292 boucatuenses.

Leia mais: